Se Danmark: Varme smil på en kold kampdag

Kolding: På trods af kulde, gråvejr og støvregn var et par hundrede mennesker mødt op for at fejre 1. maj i Kolding. De netop afsluttede overenskomstforhandlinger var et stort tema på kampdagen, der ud over talerne bød på den sædvanlige livemusik, fadøl og hygge. Så der var god tid til også at få taget en selfie mellem indslagene. Foto: Søren Gylling