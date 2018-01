Se Danmark: Vådt år for landmændene

Hejlsminde: 2017 blev et af de vådeste år i dansk vejrhistorie, og det nye år er fortsat i samme stil med flere dage med heldagsregn. Af samme grund døjer mange landmænd med oversvømmede marker, der ender som sumpområder. Dejligt for fuglene, men træls for landmændene, som har store problemer med at så afgrøder og høste på markerne senere på året. Fotojournalist Søren Gylling tog en tur til Hejlsminde Strand ud for Christiansfeld hvor disse måger hyggede sig på en oversvømmet mark.