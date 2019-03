Randers: Henning Christensen går under titlen "chefgartner". Han har været i foreningen i 12 år, og har siden første dag stået for de grønne områder på anlæggene. Græs, træer, buske osv. eksperimentere han sig frem til, så de første det bedste og mest naturlige udtryk. Et træ bliver eksempelvis lavet med følgende fremgangsmåde: En astilbe gren fra den tidligere formands have bruges som stamme. Hvis den mangler fylde, spæder man til med en limpistol. Det hele bliver malet. Herefter foldes trækronen op med filt vat, som bliver malet mørkt, hvis det skal være et træ i fuldt flor, dypper man grøn savsmuld ud.