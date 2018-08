Se Danmark: Stressfri jagt på det bedste udseende

Assens: Grå hår, rynker, næsehår, vildtvoksende øjenbryn, slap hud under øjnene og farveløse læber bliver piftet op, fjernet, strammet, modelleret, trimmet og jævnet, så facaden er så glat som muligt. Det er en del af menuen hos Hairværk i Assens. Her kiggede pressefotograf Kim Rune forbi for at fotografere til den sommerserie, hvor han følger døgnet i Assens Kommune.