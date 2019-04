Se Danmark: Sort plet visket væk

Haderslev: Et stort ingeniørarbejde i trafiksikkerhedens tjeneste blev fredag indviet i Haderslev. Krydset mellem Christian X's Vej og den stærkt befærdede Omkørselsvejen blev afløst af en mere sikker rundkørsel. Fotojournalist Timo Battefeld var med ved festlighederne og kom hjem med bl.a. dette billede af et af anlæggets to tunneller til bløde trafikanter, som er høje nok til, at ryttere til hest kan komme igennem.