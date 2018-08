Rask Mølle: Børn og unge i Rask Mølle har taget godt imod den nye skaterbane, som blev anlagt for et par måneder siden.

Forleden var fotojournalist Mette Mørk forbi for at tage temperaturen på banen. Her mødte hun Luca Tade Lund Larsen og Milas Kjærgaard, begge ni år og klassekammerater fra Rask Mølle Skole, som morede sig i sommervejret på skaterbanen.