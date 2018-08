Hver dag kommer avisens fotografer rundt i det halve land for at rapportere fra den jyske og fynske virkelighed. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Holmsland: Solen sætter dagsordenen i disse dage, hvor Danmark måske får årets varmeste dag. I aftes var pressefotograf Jørgen Kirk i luften over Baggers Dæmning i Ringkøbing Fjord for at få det sidste glimt af solen, inden den vender tilbage med fornyet energi.