Hver dag er avisens fotografer ude som læsernes øjenvidner. På atletikbaner, ved søer og på festival. Vi har samlet de bedste skud her.

Vejen: I weekenden dannede Vejen Idrætscenters atletikstadion rammen om årets udgave af Stafet For Livet i et døgn. Fotograf Martin Ravn var med, mens 1990 personer i løbet af døgnet deltog i stafetten, der i år havde mottoet "Tænd håb." Et stafetløb, hvor alle kunne være med i deres helt eget tempo. Foto: Martin Ravn