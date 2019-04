Se Danmark: Skraldjagt på fjorden

Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Juelsminde: Konfirmanderne i Hedensted Provsti var lørdag samlet på Hellebjerg Idrætsefterskole for at spille rollespillet Luthers Nøgle - et historisk rollespil om reformationen i Danmark. Konfirmanderne blev "sendt tilbage" til middelalderen for at løse en stribe dilemmaer. Luthers Nøgle blev spillet første gang i 2007. Siden har over 30.000 konfirmander været på valfart i middelalderens Danmark? Foto: Peter Leth-Larsen