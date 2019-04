Foto: Flemming Krogh/Ritzau Scanpix

Stavtrup: Et par tusinde børn og voksne deltog torsdag aften i et fakkeltog i Stavtrup for at vise deres sympati med og medfølelse for familien Holch Povlsen, der må bære det ubærlige at miste tre børn i terrorangrebet i Sri Lanka. Foto: Flemming Krogh