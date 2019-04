Se Danmark: Sammenbidt sammenhold

Hver dag er avisens fotografer på arbejde i læsernes tjeneste for at fortælle historier om mennesker og livet i Jylland og på Fyn. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Erritsø: Rugby er en sport for barbarer, som spilles af gentlemen. Fodbold er en sport for gentlemen, som spilles af barbarer. Nogenlunde sådan udtrykte den irske forfatter Oscar Wilde sig om forskellen mellem de to sportsgrene. Pressefotograf Peter Leth-Larsen besøgte drengene i Erritsø GIF Rugby under en træningskamp med Roskilde Vikings, og fik et kig ind i en sport, hvor aggressioner udleves på banen og aldrig krydser sidelinjen. Det understreges, når de dystende hold mødes i en obligatorisk tredje halvleg, hvor hjemmeholdet beværter udeholdet med mad og ikke mindst øl. Gerne i rigelige mængder, men aldrig for meget.