Odense: Pernille Paludan fra Ringe er blevet kåret som Fyns bedste underviser af TV2 Fyn. Til daglig underviser hun på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Pernille vidste ikke, at eleverne havde indstillet hende, indtil hun havde vundet prisen. Faktisk vidste hun ikke, at prisen fandtes. Hun peger på vigtigheden af at være fordomsfri og bruge humor i undervisningen for, hvorfor hun tror, at eleverne har indstillet hende. For Pernille handler det om at se den enkelte elev i et helhedsbillede og ikke kun fokusere på det boglige i undervisningen. Foto: Sugi Thiru