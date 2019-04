Vemb: Skuldrene sad stadig højt på Michael Pedersen og Kurt Olsen, som tirsdag morgen havde taget opstilling ved Vemb. Laksesæsonen blev nemlig skudt i gang og for de to fiskere fra Svendborg, var der ingen, som havde fået noget på krogen. - Konen ved godt, hvorfor jeg taler om Dronningens fødselsdag. Og hun ved, at det ikke er fordi, jeg er blevet royalist det seneste år, siger Michael Pedersen. Foto: Morten Stricker