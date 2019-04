Se Danmark: Messe for mord og mysterier

Foto: Jørgen kirk

Stauning: Forårstegn i Naturen Rige er der mange af. De første spæde skud på træer og buske er på vej. Cyklerne kommer frem. Lærken slår sine første triller oppe i en blå himmel. Eller som her, hvor vejen gik forbi Stauning Havn, hvor kostene fra sejlrenden påny er sat i vand for at stolperne kan trække vand, inden de skal sættes på plads ude i sejlrenden. Kostene tages ind om vinteren for at en isvinter ikke skal ødelægge dem, og derfor ligger vinteren over på land og tørrer ind. Foto: Jørgen Kirk