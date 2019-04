Fredericia: Trekantens Dyrlæger har tre afdelinger i Trekantområdet. Her er Bella, en tjekkisk rottehund på knap et år, inde for at blive steriliseret. Et indgreb på omtrent 20 minutter, som udføres af dyrlæge og medejer Søren Hornbæk og veterinærsygeplejerske Susanne Billeschou. Operationen foregår på dyrehospitalet i Fredericia. Trekanten Dyrlæger har specialiseret sig i kæledyr. Foto: Peter Leth-Larsen