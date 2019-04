Horsens: Magnus er født med alvorlig epilepsi og autisme. Han er afhængig af sine forældre døgnet rundt i har aldrig kunnet gå i børnehave, i skole eller til fritidsaktiviteter ligesom andre børn, fordi for mange stimuli og larm kan udløse epileptiske anfald. Fotojournalist Morten Pape og journalist Dorthea Dittmer besøgte Magnus og hans familie på Mindsteps, et nyt privat træningscenter for hjerneskadede børn, hvor den 10-årige dreng kan få en lille snært af at være ude i verden.