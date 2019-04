Se Danmark: Månelandskab forvandles til turistattraktion

Ringkøbing: Enorme mængder af sand skubbes for tiden rundt ved Ringkøbing. Her er opførelsen af den tre hektar stort oplevelsespark Naturkraft godt på vej. Den kommende turistattraktion omgives af en 630 meter lang ringvold. Forleden var pressefotograf Jørgen Kirk forbi byggepladsen med sin drone for at kigge på parken, som tydeligt er ved at tegne sig, når man ser det hele fra luften.