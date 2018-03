Se Danmark: Lortepatruljen

Hver dag drager fotograferne ud i Jylland og på Fyn for at fange de gode øjeblikke. Se de bedste skud.

Jelling: Fotojournalist Mette Mørk har fulgt med Emil Toft Jessen på det hans familie med et smil kalder lortepatruljen - eller for lorteruten. For Emil handler det dog om at tjene sine egne penge (PLUS-artikel for abonnenter). Hver søndag går Emil ud og samler hundelorte op. Foto: Mette Mørk