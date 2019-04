Fredericia: Starten på krydstogtsæsonen i Fredericia kom lidt forsinket fra start. Med 11 dages udsættelse ankom krydstogtsskibet Viking Sky i kulde, hagl og sjap. Skibet skulle have anløbet fæstningsbyen 1. april, men kom for nogle uger siden i havsnød ud for Norges kyst, og måtte aflyse den første aftale. Mange af skibets 930 passagerer havde dog husket paraplyer og regntøj, og fik bl.a. set byens volde an.