Se Danmark: Kongelig hånd gav det sidste skub

Odense: Royal Run satte sit markante præg på landet i pinsen, hvor tusindvis at danskere løb for at fejre kronprins Frederiks kommende 50-års fødselsdag. I Odense fik den olympiske bueskytte Louise Laursen en helt særlig oplevelse med på vejen, da kronprinsen tilsyneladende gav hende et lille skub i ryggen på vej over målstregen.