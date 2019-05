Foto: Jørgen kirk

Hvide Sande:: Dabs skal der til - i hvert fald i Vestjylland. Den engang så traditionelle spise på egnen laves her om foråret og hænges op for at konserveres i den salte vind. Derfor kan man se flyvefisk på tørresnore i flere baghave og Ringkøbing museum på Abelinesgaard i Hauervig syd for Hvide Sande viser, hvordan man salter Isinger til dabs. Foto: Jørgen Kirk