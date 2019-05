Se Danmark: Knuget af meningsløsheden stod byen stille

Avisens fotografer sætter hver dag følelser og form på livet, som det på godt og ondt udspiller sig i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres billeder i dette daglige fotogalleri.

Aarhus: - Vi greb os alle til hjertet - og til lommetørklædet - inden vi lod blikket glide mod himlen, hvor ballonerne blafrede op over Aarhus badet i et iskoldt solskin. Sådan skriver journalist Helle Køhler Holm, som sammen med pressefotograf Kim Haugaard var inviteret til at dække begravelsen af Anne og Anders Holch Povlsens tre børn, som blev dræbt i påskens terrorangreb på Sri Lanka.

De 2000 mennesker foran Aarhus Domkirke var helt stille, da parrets datter Astrid Holch Povlsen gik alene hen til sin lillebrors kiste. Her løsnede hun varsomt båndet med balloner og slap det, inden hun vendte tilbage til forældrene.