Se Danmark: Karinas nye liv

Fredericia: 38-årige Karina Baastrup har levet et hårdt liv med fester og stofmisbrug i blandt andet Spanien, England og Fredericia. Det begyndte at gå skævt, da hun som 14-årig prøvede hash for første gang. Et skænderi med en anden misbruger 20 år senere blev et vendepunkt for hende. Hun har været clean siden 8. december 2015 og er begyndt at vinterbade med seks andre fra Værestedet Solstrålen. Foto: Peter Leth-Larsen