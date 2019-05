Se Danmark: Kampen om de bedste lygtepæle

Hver dag fortæller avisens fotografer historier med deres kameraer om livet og mennesker i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Horsens: - Vi når vel 400-600 valgplakater i dag, skønnede Ole Hansen, som sammen med Michael Hansen satte valgplakater op i Horsens. De havde fire kandidater at reklamere for. Fotojournalist Mette Mørk fulgte de travle timer, hvor nogle også så deres snit til at udskifte egne EU-kandidaters plakater med lokale folketingskandidaters ansigter.