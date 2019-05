Som læsernes øjenvidner bringer avisens fotografer nyt fra livet i den jyske og fynske virkelighed. Hver dag samler vi nogle af deres bedste billeder her under overskriften Se Danmark.

Aarhus: Flere års opbyggede forventninger kulminerede tirsdag for mange toginteresserede, da Aarhus Letbanes strækning mellem Grenaa og Aarhus åbnede for passagerer. Jomfruturen trak 20-30 tognørder til, blandt andre 12-årige Bertil Skarrenborg, som selvfølgelig også var med, da Odderbanen åbnede for nylig. Bertil måtte dog stå af i Lystrup, så han kunne nå at komme i skole.