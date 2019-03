Se Danmark: Jorden er giftig

Som læsernes øjne i lokalområdet, er avisens fotografer hver dag på farten for at rapportere om mennesker og miljø. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Harboøre Tange: Over de næste 10 år skal der bruges en halv milliard kroner på at rydde op efter nogle af fortidens miljøsynder. En del af pengene skal bruges på giftdepotet Høfde 42 på Harboøre Tange, hvor pressefotograf Johan Gadegaard forleden var forbi for give læserne et overblik over stedet. Billedet er taget fra Vesterhavet og ind mod Limfjorden med Cheminovas kemifabrik i baggrunden