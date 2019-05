Avisens fotografer er hver dag på farten for at fortælle historier om mennesker og livet i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige galleri.

Esbjerg/Vejle: Alle ugens dage tager Gert Sandfeldt toget fra Vejle til Esbjerg for at få to skud lægeordineret heroin. Jo tættere han kommer på Heroinklinikken i Esbjerg, jo mere bevidst bliver hans krop om, at der snart venter den det, som den har længtes efter i over et halvt døgn. Han er en af de 29 mennesker, som er i lægeordineret heroinbehandling på klinikken. Fotojournalist Mette Mørk og journalist Maria Søgaard Jørgensen fulgte den 47-årige mands rejse efter stoffet.