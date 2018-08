Fredericia: For 17. gang var der lørdag havnefest i Skærbæk. Men det var første gang, der var havfruer med. Det kom som lidt af en overraskelse for publikum, men pressefotograf Yilmaz Polat var klar på kajen, og fangede de to svømmende eventyrvæsener, da de gav opvisning i havnen.