Se Danmark: Gudstjeneste i badetøj og bare tæer

Foto: Jørgen kirk/Ritzau Scanpix

Tarm: I kirkegårdens stille ro er der godt at bo . Synes denne lille spætmejse at sige for under en reportage om kirkegårdens forandring sprang denne lille fyr lige i øjet når man har natursynet med sig hele tiden. En lille spætmejse havde fundet et stille sted at bygge og bo i en af de mange redekasser der er hængt op på Tarm kirkegård . Foto:Jørgen Kirk