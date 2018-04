Se Danmark: Genbrugstræ fældet

Avisens fotografer er som altid på pletten i Jylland og på Fyn for at fange de bedste skud til læseren. Vi har samlet en håndfuld af dem her.

Odense: Torsdag morgen begyndte rydningen af museumsområdet omkring H.C. Andersens Hus. Fotograf Nils Svalebøg var med, da fældningen af tre store, gamle træer blev de første synlige bevis på, at et nyt museum står klar i 2020.

Træskulptøren Allan Bo Jensen førte den store motorsav og han havde ikke noget imod at være bøddel, sagde han. For han vil sørge for, at alle de eventyr og den musik, som i mange år og særligt om sommeren har omgivet træerne, kommer til at leve videre i dem hver dag. Sammen med nogle af sine kunstnervenner i Japan og Kina har han planer om at skære stammerne til og snitte digterens eventyr ind som relieffer. Foto: Nils Svalebøg