Se Danmark: Frosne fristelser fra fængslet

Nyborg: Danmarks første ismejeri nag tremmer åbnede i sidste måned i Nyborg. Her producerer indsatte lækre is, som sælges i byens supermarkeder under navnet Tuff-ice. Fotojournalist Vibeke Volder og journalist Sophie Lysholt Hansen var forbi det lille mejeri med kamera og kuglepen for at give læserne et blik ind i en ellers lukket verden.