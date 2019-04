Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix

Holstebro: Hul i både hegn og hoved! Det var et grimt syn, der mødte fårehyrde Peter Helén onsdag eftermiddag. Nogen havde klippet et stort hul i hegnet ved en af foldene i Stråsø Plantage, og det kostede Storålam 26-28 får i noget, der ligner et ulveangreb.