Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Lillebælt: Fisker Lars Hast i Skærbæk vidste allerede i en meget tidlig alder, at han ville være fisker, ligesom sin far. Siden Dan Gødning-branden for tre år siden, hvor flere tusind tons kvælstof flød ud i Lillebælt, har det været meget småt med fisk. Til gengæld er der godt med konksnegle, som Lars Hast fanger ved Trelde Næs. Sneglene eksporteres typisk til Frankrig, for danskerne spiser dem ikke. Foto: Peter Leth-Larsen