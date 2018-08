Se Danmark: Ferie med tidsrejse

Bjerregrav: Mange mennesker holder ferie for at komme lidt væk fra hverdagen. I Hvolris Jernalderlandsby ved Bjerregrav kan man komme hele 2.000 år væk og bl.a. bytte all inclusive-buffeten ud med mad på bål. Fotojournalist Morten Stricker var forbi jernalderlandsbyen, hvor han bl.a. mødte Rikke, som holder ferie med sine to børn.