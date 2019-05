Se Danmark: Fandens mælkebøtte blev en levevej

Ejby: Mange haveejere har erklæret krig mod Fandens mælkebøtte. Hos Michael Mohr Jensen på Herrens Mark uden for Ejby er det lige modsat. Her sår de mælkebøtter i store marker. Mælkebøtterne bruges til fremstilling af mælkebøtteekstrakter, som bl.a. skulle virke godt på fordøjelsen. Mælkebøttemarkerne, som Michael Mohr Jensen faktisk bruger en del tid på at luge for ukrudt, høstes med en almindelig grønthøster. Foto: Peter Leth-Larsen