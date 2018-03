Se Danmark: En dukke født med numsen først

Odense: Som jordemoder på fødeafsnittet på OUH er Rie Jakobsen ved at undervise Natasia Hindsbak; en jordemoderstuderende, som hun er en slags mentor for. Fotojournalist Vibeke Volder har fulgt i hælene på Rie Jakoben for at få et indblik i, hvordan en arbejdsdag er for hende på fødeafsnittet. (PLUS-artikel for abonnenter). I dag er der lidt ekstra frie hænder, så på en plastikdukke i personalerummet gennemgår Rie og Natasia, hvordan man klarer den sjældne type fødsler, hvor barnet kommer ud med numsen først. Foto: Vibeke Volder