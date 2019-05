Se Danmark: Eddies første fisk

Donstrup: 10-årige Eddie Henriksen havde heldet med sig, da Vejen & Omegns Sportsfiskerforening søndag havde inviteret nysgerrige borgere til at kaste snøren ud i Donstrup Sø. Her fangede han sin første fisk nogensinde - en lille sag på omkring 10 cm - og optændt af fangstglæde gik den unge lystfisker straks i gang med at sætte madding på den næste krog.