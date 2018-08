Se Danmark: Drømmen om OL-guld

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer hver dag rundt i det halve land for at fortælle historier med deres kameraer. Se de bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Fredericia: Alle ugens dage står den på træning for 18-årige Amalie Kier. Og resultaterne udebliver da heller ikke for den unge roer, som snart er på vej til VM for U19 i Tjekkiet. Pressefotograf Peter Leth-Larsen portrætterede forleden Amalie Kier i hendes rette element til en historie om træning og drømmen om en dag at stå med en OL-guldmedalje.