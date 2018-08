Se Danmark: Drømmejob i fængsel

Horsens: Rundviser på Fængslet Allan Skou Larsen har været med siden, portene i Horsens' gamle fængsel blev slået op for offentligheden i 2012. For den i dag 66-årige herre er Fængslet mere end et arbejde - siden barnsben har han drømt om at dykke ned i historien og blive formidler. Fotojournalist Morten Pape har fotograferet den tidligere typograf som frivilligt kom bag tremmer.