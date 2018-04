Se Danmark: Den nøgne sandhed om John

Varde: Karen Vendler fra Varde lærte at tegne hos en maler i Indien. Det er nu 30 år siden. - Den nøgne krop er det bedste grundlag for at lære at tegne, for der udfordres man af skygger og former. Jeg har også været til croquis hvor modellen havde tøj på, og det er ikke det samme, indrømmer Karen der sidder til venstre for underviser Lotte Kjøller. Foto: Martin Ravn