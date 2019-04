Holstebro: Frokostmenuen hos Creative Company var noget ud over det sædvanlige. Fem dansere fra Black Box Dance Company gav nemlig et halvt time langt show i frokostpausen.

- Det er en mulighed for, at man kan få kultur, uden at man skal opsøge det. Vi har oplevet, når vi har været forbi andre virksomheder, at deres medarbejdere kommer og ser os senere, siger Marie Brolin-Tani, som er kunstnerisk leder af dansekompagniet.

Pressefotograf Johan Gadegaard var forbi den markant anderledes frokost i Holstebro-virksomheden, og kom hjem med en billedserie af en usædvanlig oplevelse.