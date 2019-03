Foto: Michael Svenningsen/Ritzau Scanpix

Horsens/Hedensted: Multihandicappede Ulrik på 44 år bruger normalt nogle armskinner om natten. Bl.a. for at vedligeholde hans evne til at spise selv og for at undgå sår på hænderne. Skinnerne gik dog i stykker før sommerferien og siden har Hedensted Kommune og Regionen diskuterer, hvem der skal betale de ca. 5000 kr. et par nye skinner koster. Sagen er nu endt i ankestyrelsen med udsigt til et halvt års sagsbehandling. I al den tid har Ulrik ikke haft sine skinner og hans arme er begyndt at blive dårligere. Ulriks mor Karen Nygård på hans bosted i Horsens. Foto: Michael Svenningsen