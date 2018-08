Tarup: Regn er noget af en sjældenhed for tiden, men lørdag kom den for fuld styrke, da Odense-klubben TPI tog imod Kjellerup i herrefodboldens 2. division. Pressefotograf Birgitte Carol Heiberg dækkede kampen og fik denne stakkels bolddreng i kassen. Den gennemblødte dreng kunne dog sikkert glæde sig over hjemmeholdets 3-0 sejr.