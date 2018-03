Se Danmark: Børn og vand opslugt af vej

Avisens fotografer kører hver dag det halve rige rundt for at fange de gode øjeblikke. Se de bedste skud.

Hedensted: En helt nyt måde at sammentænke asfalt og klima gav mandag børnehavebørn mulighed for at pjaske lidt med vand på en ny måde. Fotograf Søren E. Alwan var med til at fange oplevelsen, da de fik lov til at indvie det 50 meter lange stykke 'tryllevej', der kan håndtere voldsomt nedbør og stigende co2-udslip. Det findes kun på en lille strækning i Hedensted. Foto: Søren E. Alwan