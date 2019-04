Vejle: Casper Grane og Leonie Mantels søn Geo er, hvad man kalder for en blefri baby. Han tisser ofte i haven. Familien praktiserer et system, som kaldes for elimination communication. Det handler om at læse sit barns signaler for, om de skal tisse eller prutte. Bleer er nemlig ikke godt for miljøet, da de ikke kan genbruges, siger familien. Med deres andre børn har de brugt stofbleer, men har de nu taget skridtet videre. Foto: Yilmaz Polat