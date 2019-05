Som læsernes øjenvidner fortæller avisens fotografer hver dag historier om livet i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Horsens: Stadigt flere børn er begyndt at interessere sig for strutskørt, trikot og strakte ben. I hvert fald i Horsens, hvor byens balletskole har oplevet mere end en fordobling af elevtallet over de seneste fem år. Fotojournalist Morten Pape var forbi den travle skole, hvor disciplin er en vigtig del af undervisningen.