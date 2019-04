Se Danmark: 10-årige Signe laver kæphestestævne

Horsens: Signe Tønder er bidt af heste. Alle slags heste. For ud over at ride to gange om ugen på en rigtig en af slagsen, er hun også begyndt at interessere sig for kæpheste. Det i en grad, så hun nu arrangerer et kæphestestævne hvor ryttere med samme interesse kan dyste mod hinanden. Fotojournalist Morten Pape var forbi den 10-årige pige, som har indrettet familiens legehus til kæphestestald og er i fuld gang med at fremstille alt fra springbarrierer til de rosetter, alle deltagere i stævnet skal have.