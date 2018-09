Satans rørhat: Nu får Danmark sin første artsportal

- Når vi samler artsdata på tværs, får vi et stærkere vidensgrundlag for, hvordan naturen har det, og hvordan de forskellige arter lever og trives her i landet. Det er et projekt, som mange museer og forskere har ønsket sig gennem de sidste 20 år, så det er en stor glæde, at vi nu kan komme i gang med artsportalen og skabe et unikt datagrundlag om arterne i Danmark. Som museum har vi en ambition om at skabe positiv forandring for livet på Jorden, og her er artsportalen et meget vigtigt redskab, siger han.

Brugerdrevet portal

Arbejdet med portalen er faldet på plads ved hjælp af en fælles finansiering. Der kommer seks millioner kroner fra 15. Juni Fonden og 13,29 millioner kroner fra Aage V. Jensen Naturfond. Derudover er der seks millioner kroner, der oprindeligt var afsat via finansloven.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) glæder sig over, at finansieringen er på plads, og at arbejdet med portalen snart kan sættes i gang.

- Jeg kan jo selv godt lide at tage ud i naturen - om det er med hunden, fiskestangen eller kikkerten. Med portalen her kan vi forbedre vores oplevelser i naturen til dels at skabe et overblik over, hvad vi har af både dyre- og naturarter, og dels til for eksempel at finde ud af, hvilke fugle der er i et specifikt område, fortæller han.

En af idéerne med portalen er, at den skal være brugerdrevet, og at det ikke bliver envejskommunikation som et leksikon.

- Idéen er, at vi kan få konkret viden, konkrete observationer af for eksempel fugle eller sjældne svampearter, fordi brugerne selv deler viden og det på den måde bliver en levende portal, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er Statens Naturhistoriske Museum, der står for at udvikle portalen i samarbejde med Miljøstyrelsen.