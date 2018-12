Sanktionsfare får kommuner til at bruge færre penge på velfærd

Kommunerne bruger ikke alle de afsatte penge til service og velfærd, som er aftalt med regeringen.

Det skyldes, at kommunerne frygter økonomiske sanktioner, hvis de overskrider budgetterne, og derfor holder man sig på den sikre side.

Sådan lyder det fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også er formand for Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi har et sanktionsregime, som betyder, at man bliver sanktioneret, hvis man går over på sin service. Derfor vil kommunerne placere sig lige i underkanten af servicerammen, siger han.

Meldingen kommer, efter at finansminister Kristian Jensen (V) har undret sig over kommunernes prioriteter i forhold til den aftale serviceramme i 2019 mellem KL og regeringen.

En foreløbig opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at kommunerne til næste år planlægger at bruge færre penge på service - eksempelvis daginstitutioner og ældrepleje - end aftalt med regeringen.

Men til gengæld bruger kommunerne flere penge på anlægsopgaver end aftalt.

Cirka 251,9 milliarder kroner planlægger kommunerne at bruge på service. Det er cirka 0,4 milliarder kroner mindre end aftalt med regeringen i sommer.

På den anden side ser det ud til, at kommunerne regner med at bruge cirka 18,1 milliarder kroner på anlæg. Det er cirka 0,3 milliarder kroner mere end aftalt.

Det er her, at Kristian Jensens undren kommer ind.

- Det giver selvfølgelig anledning til overvejelse, hvis det er sådan, at de budgetter, vi aftaler, ikke bliver respekteret.

- Jeg synes, at det er en styrke i Danmark, at vi har et aftalebaseret system, men den styrke beror på, at aftalen også bliver efterlevet, og at man ikke bare bytter rundt på de budgetposter, vi har aftalt, siger han.

Bundsgaard afviser, at kommunerne har gjort noget forkert.

- Det her er fuldstændig bulls eye på de rammer, der er. Vi er nede at snakke promiller i afvigelse, når man kigger på det store billede.

- Man kan ikke komme tættere på end det her, når vi taler 98 forskellige demokratier, der skal få det til at falde på plads ude i kommunerne, siger han.

Ifølge Bundsgaard ligger kommunerne 0,014 procent under den samlede aftale ramme.