Samuelsen vil reformere FN's Menneskerettighedsråd

Anders Samuelsen mener, at FN's Menneskerettighedsråd kan få mere legitimitet ved at sortere i sine medlemmer.

Selv om han er den nye dreng i klassen, kommer udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ikke til at sætte sig på bageste række, når han mandag deltager i den første højniveausamling i FN's Menneskerettighedsråd, siden Danmark blev medlem 1. januar.

Samuelsen er rejst til Genève med det erklærede mål at reformere FN-institutionen, der har afløst Menneskerettighedskommissionen.

- Vi skal have skabt en koalition af lande, der vil gennemføre de nødvendige reformer, siger ministeren.

Han skal undervejs mødes med rådets formand, Michelle Bachelet, kolleger fra ligesindede lande og en række ngo'er med det formål at diskutere, hvordan man kan tilføre rådet mere legitimitet.

- Vi skal genetablere noget troværdighed omkring rådet. Det er et problem, at lande som Saudi-Arabien, Venezuela og Cuba kan få en plads, selv om de bryder stort set alle regler.

- Derfor skal vi have flere kampvalg og på den måde have ryddet ud i de lande. Samtidig så jeg gerne, at vi fik lavet en buddy-ordning, hvor reformvenlige lande hjælper mindre lande med at kvalificere sig og løfte det arbejde, som det er at deltage i rådet, siger Samuelsen.

Han vil derudover også bruge tiden i Genève til at diskutere, om det er rimeligt at give Israel negativ særbehandling.

- Der er altid ekstraordinært meget fokus på Israel, og det skal vi prøve at få flyttet, så det ikke får sit eget dagsordenspunkt hver gang, siger han.

Endelig er der også en ganske aktuel sag på dagsordenen i form af Venezuela, hvor der er konstateret alvorlige brud på menneskerettighederne under den nu forhenværende præsident Maduro.